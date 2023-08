Juventus Women, UFFICIALE: Zamanian al Sassuolo. Addio a titolo definitivo, i dettagli

L’anticipazione di Juventusnews24 è ora ufficiale: Zamanian lascia la Juventus Women a titolo definitivo. È una nuova calciatrice del Sassuolo.

IL COMUNICATO – «Nella prossima stagione – 2023/2024 – Annahita Zamanian giocherà nel Sassuolo.

È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo al club emiliano della centrocampista classe 1998.

Rientrata in bianconero dopo l’avventura di una stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha trovato continuità e spazio, lascia definitivamente la Juventus per vestire la maglia del club neroverde che nella passata annata si è piazzato al sesto posto in regular season a una sola lunghezza dalla quinta posizione, l’ultima utile per l’accesso alla Poule Scudetto.

Tra le compagne neroverdi troverà anche Chiara Beccari, passata in prestito al Sassuolo lo scorso 7 luglio.

Buona fortuna per il futuro, Hitu!».

