Angeles Bejar, madre di Luis Rubiales, ha annunciato a Sport la decisione di entrare in sciopero della fame. Il presidente della Federcalcio spagnola è infatti finito al centro delle polemiche dopo il bacio a Jennifer Hermoso durante la premiazione per il Mondiale femminile. Rubiales è già stato sospeso dalla Fifa per 90 giorni, ma in molti chiedono le dimissioni.

LE PAROLE – Voglio denunciare la caccia disumana e sanguinosa che stanno facendo su mio figlio. È qualcosa che non si merita.

