Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra Juventus e Bologna, terminata con il punteggio di 1-1 allo Stadium

Sulla panchina della Juventus c’era Gigi Maifredi, ex mister del Bologna, l’ultima volta che i bianconeri hanno pareggiato 1-1 in casa andando al riposo in svantaggio. Gol di Waas e pareggio di Roberto Baggio dagli 11 metri nei minuti di recupero, in quella che fu una stagione disgraziata per la Signora. Ma la coincidenza più significativa è quella relativa a due anni fa, quando anche in quella circostanza è stato Dusan Vlahovic a impedire la sconfitta dei suoi, andati sotto per una rete di Arnautovic. Ed anche in quel caso, il centravanti serbo colpì di testa, su un pallone servitogli da Alvaro Morata in rovesciata.

L’1-1 di ieri, al di là delle polemiche per la mancata concessione del rigore su Ndoye, non fa che promuovere la prestazione del Bologna, a maggior ragione per come ha rovesciato totalmente le impressioni della gara precedente (il contrario è successo alla formazione di Allegri, ridimensionata dopo gli elogi di Udine). Ma va anche detto che nello 0-2 con il Milan i rossoblu qualche rimpianto lo avevano per avere colpito immediatamente una traversa che avrebbe dato un indirizzo diverso alla gara. E il numero più significativo dell’Allianz Stadiun, che premia la condotta di gara della squadra, c’è sicuramente quello delle 7 conclusioni del primo tempo a fronte di sole 4 subite: la qualità e la sicurezza nel palleggio si sono sposate a un’idea di gioco dove Zirkzee è stato l’elemento più coinvolto nel generare opportunità con il suo continuo lavoro di sponda, come si è visto in occasione della rete di Ferguson.

Thiago Motta può essere soddisfatto. Il suo operato è stato valutato nella stessa maniera da due quotidiani che prendiamo in esame, che gli hanno attribuito un 6,5.

CORRIERE DELLA SERA – «Il Bologna si prende la scena, gioca a memoria, va via con un solo punto e schiuma rabbia per il rigore su Ndoye non concesso».

TUTTOSPORT – «Mette in campo una squadra organizzata e ordinata, soprattutto a centrocampo, dove lascia pochi spazi alla Juve».

