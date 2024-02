Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione aggravata, ecco i dettagli e le ultime sulla vicenda legata al caso scommesse

Novità importanti sul caso scommesse e Fabrizio Corona. Come riportato da Rai News, l’ex Re dei paparazzi (dichiarato tifoso dell‘Inter) andrà a processo per diffamazione aggravata.

Qualche mese or sono infatti, Corona aveva accusato Stephan El Shaarawy, così come Nicola Zalewski e Nicolò Casale, i quali lo hanno denunciato presso la Procura di Milano. Come è noto invece, squalificato , il talento della Juve Nicolò Fagioli.

