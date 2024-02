I nerazzurri non possono permettersi di sentirsi già campioni d’Italia perché manca ancora molto alla fine della stagione; sarebbe sbagliato rilassarsi.

L’Inter si allena in vista del duo Salernitana-Atletico Madrid: il gruppo è quasi al completo, mancano Acerbi e Cuadrado ma è quasi recuperato Frattesi e l’umore è alle stelle.

Nessun accenno

Non è facile il compito di Simone Inzaghi in questi giorni: il tecnico deve far sì che la sua squadra non pensi minimamente al vantaggio accumulato nei confronti della Juventus seconda in classifica. Il +7 è temporaneo e basta un po’ di rilassamento per annullare tutto quanto di buono fatto finora in campionato. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’allenatore in questi giorni non pronuncia la parola Juventus con la squadra. Tutto è focalizzato allo studio degli errori di approccio commessi contro la Roma che potevano risultare anche fatali: ecco perché urge assolutamente non ripeterli.

Simone Inzaghi

Un passo alla volta

Un errore da non ripetere è quello di pensare a tabelle o alle gare non immediatamente successive: è ancora vivo il ricordo dell’anno scorso e delle numerosissime sconfitte in campionato. La mente deve essere concentrata solo sulla Salernitana: solo a partire da sabato mattina si penserà alla Champions League. Nessun calcolo dunque, è troppo presto: qualche cambio di formazione ci sarà perché adesso bisogna di nuovo fare i conti col doppio impegno ma Inzaghi intimerà che è vietato sottovalutare la Salernitana ultima in classifica.

