Fabrizio Corona è tornato a parlare del tanto discusso caso scommesse, evidenziando che tra i calciatori immischiati c’erano anche quelli dell’Inter.

Il caso scommesse evidenziato mesi fa da Fabrizio Corona ha sollevato un grande polverone mediatico. L’ex fotografo dei vip aveva infatti “denunciato” azioni contrarie al regolamento federale di alcuni giocatori, tra questi figurava anche il milanista Sandro Tonali che l’estate scorsa ha lasciato i rossoneri per accasarsi al Newcastle. A distanza di mesi Corona è tornato a parlare della vicenda, scegliendo di intervenire sui fatti in questione sul podcast 352 sport. Come facilmente immaginabile, le sue dichiarazioni scuoteranno e non poco, ancora una volta, il mondo del calcio.

C’erano anche i giocatori dell’Inter

Fabrizio Corona non è mai banale e, ogni qualvolta si aziona una sua manovra, c’è sempre da aspettarsi qualche scossa sismica all’intero sistema, sia esso sociale o come in questo caso sportivo. In particolare, a distanza di mesi, ha ammesso che nella vicenda facevano parte anche alcuni calciatori dell’Inter, sua squadra del cuore, omessi scientemente dalla gogna mediatica. Ha affermato infatti che: “L’ho sempre detto, faccio i nomi degli altri ma i nomi dell’Inter mai. E ce n’erano”.

Sandro Tonali

Ecco perché l’ho fatto! Tonali? Mi deve ringraziare

Fabrizio Corona ha poi spiegato le ragioni per cui ha agito in questi termini, affermando di averlo “fatto per interesse personale, perché ho reso pubblica quella roba lì perché dovevo lanciare Dillinger, che in un giorno è arrivato a 300mila follower e 2.5 milioni di utenti unici al giorno. E’ diventato il sito di informazione più importante. Tonali e Fagioli mi devono ringraziare. Fagioli lo avrebbero am…o ed era senza soldi, ora è ritornato milionario, senza debiti e sano”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG