Nicolò Schira ha parlato del futuro di Alexis Saelemaekers evidenziando alcuni importanti dettagli che potrebbero far luce sul suo futuro.

Tornato al Milan dopo una stagione in prestito caratterizzata da ottime prestazioni con la maglia del Bologna, Alexis Saelemaekers si trova in una situazione di incertezza sul suo futuro. Il centrocampista belga, classe 1999, aveva infatti concluso l’esperienza in Emilia-Romagna con un bilancio personale positivo, realizzando 4 gol e fornendo 3 assist in 32 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia. Tali prestazioni avevano generato aspettative relative a un possibile riscatto da parte del Bologna per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma al suo ritorno al Milan, le dinamiche sembrano essere mutate. Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al futuro del belga.

Le riflessioni del Milan

Già integratosi nella pre-season sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, Saelemaekers ha dimostrato notevole impegno durante gli allenamenti a Milanello, luogo a lui familiare per avervi trascorso tre anni e mezzo. La sua prestazione nell’amichevole contro il Rapid Vienna, terminata 1-1, è stata particolarmente brillante, al punto da guadagnarsi l’attenzione del suo allenatore e forse anche una rivisitazione dei piani iniziali del club per quanto riguarda il suo futuro. Alexis Saelemaekers ha lasciato un’impressione così positiva durante la preparazione estiva da indurre Paulo Fonseca a chiedere alla dirigenza di mettere in pausa eventuali trattative di mercato che lo coinvolgevano. Il tecnico portoghese sembrerebbe intenzionato a dare al giocatore belga un’altra opportunità per dimostrare il suo valore.

Alexis Saelemaekers

Futuro al Milan

Il Milan pare intenzionato a non prendere in esame le offerte che potrebbero arrivare dalla Premier, così come qualcuno vociferava giorni fa La volontà di Fonseca di aggregarlo a tutti gli effetti in rosa, puntando sul suo estro e il suo ingegno, sembrano essere le carte vincenti per la sua permanenza al Milan.

