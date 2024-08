Il Milan ha posto Abraham in cima ai propri desideri per rinforzare ulteriormente l’attacco. Ecco i i costi e i tempi della trattativa.

Nell’ambito frenetico del calciomercato, il Milan mostra un’attiva partecipazione alla ricerca di rinforzi per la propria squadra. Una delle figure chiave in questo processo è Tammy Abraham, l’attaccante inglese di proprietà della Roma, che si profila come principale obiettivo dei rossoneri. La necessità di rafforzare l’attacco, affinché possa competere ai massimi livelli nella prossima stagione, spinge il club milanese a considerare seriamente l’acquisto di Abraham, le cui prestazioni passate ne fanno un candidato ideale per arricchire la rosa guidata da Fonseca.

Il focus su Tammy Abraham

In una fase di riassestamento e ricerca di nuovi talenti, il Milan ha puntato gli occhi su Tammy Abraham, attaccante della Roma, come potenziale rinforzo per il proprio reparto offensivo. Il giocatore inglese, già noto per le sue ottime prestazioni nell’attacco giallorosso, appare come figura centrale nei piani di mercato del club rossonero. Nonostante l’interesse dimostrato anche per Alvaro Morata, Abraham rappresenta la prima scelta dell’allenatore Fonseca, alla ricerca di una punta in grado di garantire versatilità e incisività. Francesco Camarda infatti avrà sicuramente delle opportunità in prima squadra – scrive Tuttosport – ma la sua realtà principale sarà Milan Futuro.

Francesco Camarda

Le trattative tra Milan e Roma

Il dialogo tra Milan e Roma per trasferimento di Abraham si presenta complesso e ricco di sfaccettature, principalmente economiche. La Roma, dopo aver ingaggiato Dovbyk, sembra disposta a cedere l’ex Chelsea, ma con precise richieste: un corrispettivo minimo di 25 milioni di euro. Da parte sua, il Milan è impegnato a negoziare per abbassare la cifra richiesta, nella speranza di concludere l’acquisto a condizioni vantaggiose. Un elemento di grande interesse è rappresentato dalle tempistiche: le parti sembrano orientate a capire la fattibilità dell’operazione nel giro di due settimane, con Abraham che, si dice, sarebbe già predisposto al trasferimento.

Prospettive future

L’eventuale arrivo di Tammy Abraham al Milan non solo arricchirebbe l’attacco rossonero, ma delineerebbe anche nuove opzioni tattiche per Fonseca. La squadra, infatti, potrebbe beneficiare della sua presenza sia in termini di realizzazione che di gioco di squadra, incrementando la propria competitività sia a livello nazionale che internazionale. Di pari passo, il Milan continuerà a seguire il mercato per ulteriori opportunità di rafforzamento, in vista di una stagione che si prospetta ricca di impegni e sfide.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG