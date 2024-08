Il Milan potrebbe prendere in considerazione uno scambio di centrocampisti con la Juve McKennie in rossonero e Pobega in bianconero.

Il mercato si basa su suggestioni, ipotesi e ricostruzioni che solo il tempo appura se siano vere oppure no. Il Milan ha come obiettivo quello di rinforzare il proprio reparto di centrocampo e, in questa direzione, sono da interpretare le grandi manovre per portare in rossonero Fofana, ma non solo. Sulla lista della squadra mercato capitana da Ibra infatti c’è anche il nome di Samardzic, il gioiellino dell’Udinese che, per liberarlo, chiede 25 milioni. Ragion per cui il Milan si sta muovendo per recuperare risorse economiche da alcuni “esuberi”, grazie ai quali tentare l’assalto al serbo. In quest’ottica il futuro di Adli e Pobega è decisamente ad alto rischio. Secondo i colleghi di MilanLive.it, potrebbe nascere un clamoroso asset di mercato tra Milan e Juventus.

Scambio Pobega-McKennie

I colleghi di MilanLive.it riportano un’indiscrezione decisamente forte in quanto mette in relazione sul mercato due grandi club del nostro campionato in uno scambio che avrebbe senza dubbio del clamoroso. Le difficoltà incontrate dal Milan nel definire il colpo Fofana, potrebbe spingere la squadra mercato rossonera a valutare l’ingaggio di McKennie della Juventus. I bianconeri, a loro volta, potrebbe gradire come contropartita Pobega, in uscita dal Milan.

Weston Mckennie

Fofana: primo obiettivo

Ribadiamo che il Milan ha fiducia, secondo ciò che ci risulta, di chiudere l’affare Fofana con il Monaco. La volontà del giocatore unita alla recente apertura di dialogo da parte del club francese, suggeriscono che gli incastri fino a qui mancanti per chiudere l’affare potrebbero arrivare nei prossimi giorni o settimane.

