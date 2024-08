Dall’Inghilterra arrivano buone nuove per il Milan, in particolare per quanto riguarda il passaggio in rossonero di Emerson Royal.

Nell’impetuoso mondo del calcio, il mercato estivo si infiamma con speculazioni e trattative che tengono i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso. In particolare, l’attenzione si concentra sul Milan, uno dei club più titolati e seguiti, che sembra essere ad un passo dall’aggiungere un nuovo tassello alla propria rosa. La società rossonera, guidata da una dirigenza attenta e ambiziosa, è vicinissima a concludere un’affare che potrebbe rafforzare significativamente la squadra: l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. Questa mossa di mercato, di cui si discute con fervore, simboleggia non solo la volontà del Milan di competere ai vertici, ma anche il dinamismo di un calciomercato sempre più globale e competitivo. Dall’Inghilterra, per penna di Mike McGrath, giornalista del ‘The Telegraph’, arrivano notizie decisamente molto incoraggianti sul buon esito della trattativa.

Il Tottenham ha trovato il sostituto di Emerson Royal

Mike McGrath, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato che “il terzino del Manchester City Issa Kaboré è uno dei principali contendenti per il Tottenham se dovesse vendere Emerson Royal quest’estate. Kaboré, 23 anni, è tornato in campo dopo aver impressionato al Luton in prestito. Il giocatore del Burkina Faso ha attirato l’attenzione dei club che guardano a quella posizione”.

Emerson Royal

Gli ultimi passi

Nonostante l’evidente progresso, resta ancora qualche incertezza da appianare. L’offerta formulata dal Milan ammonta a 14 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 3 milioni sotto forma di bonus. Da parte sua, il Tottenham ha posto sul tavolo una richiesta di 15 milioni garantiti più un’eventuale aggiunta di 3 o 4 milioni derivanti da bonus. La differenza tra le proposte, sebbene non drastica, rappresenta il punto focale delle attuali divergenze, con una specifica attenzione rivolta alla struttura e alle condizioni dei bonus. Ciò nonostante, l’atmosfera rimane ottimistica, e l’entrata di Emerson Royal nel novero dei giocatori del Milan appare questione di dettagli e tempistica. Le prossime ore, in tal senso, potrebbero regalare dolci sorprese.

