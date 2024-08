Il Milan continua a monitorare Samardzic, convinto che nelle prossime settimane sarà possibile affondare il colpo decisivo per chiudere l’affare.

Il Milan è fermo sulle proprie convinzioni, avendo individuato i rinforzi ideali per la rosa di Fonseca. Chiusi gli affare Morata e Pavlovic, con Emerson Royal ormai in rampa di lancio per la definizione dell’affare, è tempo di concentrarsi sul centrocampo. Il profilo di Fofana è senza dubbio quello che rapisce le maggiori attenzioni della squadra mercato rossonera, e per cui sta lavorando alacremente per piegare le ultime resistente del club francesem forte già del sì del calciatore. Non è l’unico profilo però che potrebbe aggregarsi alla rosa di Fonseca. Samardzic infatti – scrive La Gazzetta dello Sport – continua a essere monitorato con grande attenzione.

La richiesta dell’Udinese

L’Udinese non arretra di un centimetro, anzi. La richiesta di 25 milioni per Samardzic non accenna sgonfiarsi e ciò procura più di qualche problema al Milan. Quest’ultimo infatti avrebbe maggiore spinta propulsiva nell’affare se riuscisse a liberarsi degli esuberi presenti in rosa, monetizzando quanto basta per investire sul serbo bianconero. In tal senso le posizioni di Adli e Pobega sono in discussione. Il francese ha richieste dall’estero, mentre Pobega potrebbe restare in Serie A.

La strategia del Milan

La strategia del Milan – scrive la rosea – è che la volontà del giocatore unita all’avvicinarsi della fine del calciomercato, possano essere le chiavi per sbloccare la trattativa con l’Udinese. Il profilo del serbo corrisponde all’identikit cercato dalla squadra mercato rossonera per rinforzare il centrocampo di Fonseca. E’ lecito aspettarsi nuovi contatti tra le parti nelle prossime settimane per definire i termini dell’operazione.

