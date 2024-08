Angelo Fabiani ha parlato del possibile approdo al Milan del giovane Jacopo Sardo. Parole decisamente dure contro la scelta del ragazzo.

Il Milan, mai come in queste ultime ore, è attivo sul mercato. I rossoneri sono intenzionati più che mai a chiudere quanto prima per gli obiettivi che si sono prefissati, così da offrire a Fonseca una rosa sempre più al completo con la quale poter lavorare. Il Milan, non a caso, nelle ultime ore ha di fatto siglato l’accordo per Pavlovic che già in settimana firmerà il suo contratto con il Club di Via Aldo Rossi. Il Milan però non ha occhi solo sulla prima squadra, ne ha anche sul Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 rossonera guidata da Daniele Bonera. Negli ultimi giorni è uscita l’indiscrezione circa il possibile arrivo in rossonero del giovane centrocampista di belle speranze della Lazio: Jacopo Sardo. Angelo Fabiani, intervenuto a ‘Lazio Style Radio’, ha gettato benzina sul fuoco sul possibile colpo di mercato rossonero.

Perché devo darlo al Milan?

Fabiani alza i toni e attacca, sia il sistema che indirettamente anche il Milan. Ha affermato infatti che “ci troviamo di fronte davanti a delle norme che non tutelano i settori giovanili a qualsiasi livello. Cresci un calciatore in casa per 5 anni e all’improvviso può decidere di prendere un’altra strada senza che la società si possa opporre. Chi ne trae beneficio sono quei giocatori mal consigliati. Un ragazzo come Sardo di buon prospetto ha deciso di fare un qualcosa di veramente strano, cioè giocare in Serie C tedesca per eludere la norma del vincolo. Sappiamo già dove andrà a finire. Mi augurano che lo facciano nei tempi giusti altrimenti la Lazio si dovrà muovere per tutelare la propria immagine. Sardo ha rifiutato l’apprendistato. La sua intenzione era di andare a giocare nel Milan in Serie C, ma non ho capito perché avrei dovuto dare un giocatore così al Milan. Abbiamo rifiutato 400 mila euro dai rossoneri. La Lazio non è figlia di un dio minore“.

Claudio Lotito

Vogliamo rispetto

Angelo Fabiani prosegue il proprio ragionamento affermando che “sulla fuga di notte ci possiamo fare ben poco. Sono convinto sia una fuga ponte: andare all’estero per rientrare in Italia. Ci sono cose che abbiamo l’obbligo di fare per tutela dell’immagine della società. Il mondo del calcio è un po’ particolare. Presterei attenzione e direi ai genitori di pensarci due volte prima di fare queste scelte. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, quello che non consentiremo mai è quello di sbeffeggiare il nome della Lazio.”

