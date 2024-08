Il Newcastle avrebbe fatto un deciso passo indietro nella trattativa per Thiaw. Le ragione di tale scelta e le prospettive future.

Il Milan, nelle ultime ore, ha reso ufficiale l’acquisto di Pavlovic in difesa. Il gigante serbo arriva alla corte di Fonseca per circa 20 milioni di euro, e promette di essere un leader del pacchetto arretrato rossonero. Reparto in cui si sono segnalati molte indiscrezioni di mercato in merito all’interesse del Newcastle per Thiaw. Il difensore tedesco arrivato sotto la gestione Maldini a fine agosto 2022, e pagato solo 5 milioni, sarebbe potuta essere una notevole plusvalenza per il Milan in caso di cessione. Difatti il Club di Via Aldo Rossi per il centrale tedesco ha avanzato la richiesta di 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato però da The Athletic, ci sarebbero delle importanti novità.

Nuovo obiettivo per il Newcastle

Secondo i colleghi di The Athletic, l’interesse del Newcastle per Thiaw sarebbe sfumato. Riportano infatti che il club inglese avrebbe messo nel proprio mirino Marc Guehi del Crystal Palace. A raffreddare le ardenti voglie dei Magpies per Thiaw avrà giocato senz’altro un ruolo fondamentale la richiesta del Milan che, per liberarlo, ha appunto richiesto 40 milioni.

Malick Thiaw

Thiaw resta in rossonero?

La volontà del Milan in merito al futuro di Thiaw è sempre stata chiara in realtà: tenerlo in rossonero. la richiesta di 40 milioni avanzata al club inglese era la prova schiacciante di quanto poco la squadra mercato rossonera intendesse liberarsi del centrale tedesco. Difficile intuire oggi quale sarà la coppia di centrale di difesa del prossimo anno di Fonseca, senz’altro però possiamo dire che Thiaw sarà in ballottaggio per uno di quei posti.

