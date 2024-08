Il Bologna ha mostrato interesse per Matteo Gabbia per rinforzare la propria difesa. Il Milan ne ha fissato il prezzo.

L’arrivo di Pavlovic al Milan potrebbe cambiare gli equilibri nella retroguardia rossonera. Si è tanto parlato del possibile addio di Thiaw che, stando agli ultimi rumors, è invece scongiurato. Chi invece potrebbe lasciare il Milan è uno dei difensori che maggiormente ha impressionato tifosi e addetti ai lavori nell’ultima parte dello scorso campionato. Il Resto del Carlino ha svelato dell’interesse del Bologna per Matteo Gabbia.

Gabbia al posto di Calafiori?

Il Bologna si trova dinanzi al difficile compito di sostituire Calafiori, approdato all’Arsenal, per cullare dolci speranze di bissare l’ottimo campionato giocato la passata stagione e ben figurare in Champions League. Tra i profili che potrebbero fare al caso dei felsinei spunta quello di Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, dopo il prestito al Villarreal, ha dimostrato di poter essere un tassello importante per ogni grande squadra che si rispetti, a maggior ragione in un club come il Bologna che ambisce alle prime posizioni del campionato.

Matteo Gabbia

Il prezzo di Gabbia

Il Milan rispetto all’interesse del Bologna per Gabbia ha fissato il prezzo del difensore centrale, quantificando la richiesta in 14 milioni di euro. Richiesta apparsa alta dal club di Saputo che pare abbia deciso di rivolgere il proprio sguardo altrove. Negli ultimi giorni inoltre, radio mercato ha parlato di un possibile accordo tra Gabbia e il Milan per prolungare il contratto del difensore di altri due anni, estendendo la scadenza dal 2026 al 2028, con annesso aumento dell’ingaggio. L’interesse del Bologna non dovrebbe quindi spostare gli equilibri in tal senso.

