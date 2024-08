Il Milan sfida mezza Europa per assicurarsi le prestazioni del giovane talento bulgaro Valery Vladimirov. Su di lui già molti top club europei.

Il Milan, mai come in queste ultime ore, è attivo sul mercato. I rossoneri sono intenzionati più che mai a chiudere quanto prima per gli obiettivi che si sono prefissati, così da offrire a Fonseca una rosa sempre più al completo con la quale poter lavorare. Il Milan, non a caso, nelle ultime ore ha siglato l’accordo per Pavlovic. Il Club di Via Aldo Rossi però non ha occhi solo sulla prima squadra, ne ha anche sul Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 rossonera guidata da Daniele Bonera. I colleghi di TuttoMercatoWeb’, hanno rivelato che Moncada sarebbe a lavoro in prima persona per chiudere l’acquisto di una giovane promessa del calcio bulgara.

Moncada sfida mezza Europa per Valery Vladimirov

E’ già internazionale per Valery Vladimirov. Il giovane centrale di difesa bulgaro è già sul taccuino di alcuni dei più importanti club a livello europeo. Moncada non demorde e tenterà di affondare il colpo, piegando la resistenza del Botev Plovdiv, sua squadra di appartenenza. In realtà come detto la concorrenza è altissima, basti pensare che sul giocatore si segnalano già gli interessamenti della Roma e della Juventus, in Italia, e in Europa di Borussia Dortmund e Benfica.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il profilo

Classe 2008, alto 190 centimetri, piede destro, difensore centrale. Questo il breve identikit del talento bulgaro che sta stregando mezza Europa e anche il Milan, in particolare Moncada. Il Milan già da tempo sta portando avanti una linea operativa incentrata sulla scoperta e valorizzazione di giovani talenti, basti pensare alle prestazioni di Liberali, Torriani, Nasti e Camarda, fino ad arrivare alla nascita di Milan Futuro.

