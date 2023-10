Caso Scommesse, l’ex Inter Esposito: «Io non c’entro niente, chiedete a mio zio» Le parole dell’ex giocatore

Contattato telefonicamente da ANSA, Antonio Esposito, ex Primavera dell’Inter, nipote della presunto contatto di Fabrizio Corona nell’inchiesta scommesse, si è così espresso sulla vicenda:

«Sono distrutto, non c’entro niente. Quello che sta succedendo è allucinante. Non c’entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso. Ho riconosciuto dal video la sua voce di mio zio. Perché lo fa Chiedetelo a lui. E comunque io non sono indagato»

L’articolo Caso Scommesse, l’ex Inter Esposito: «Io non c’entro niente, chiedete a mio zio» proviene da Inter News 24.

