I due esterni, o quinti a seconda di come li si vuol chiamare, attraversano un ottimo momento di forma e viaggiano vero i rinnovi.

L’Inter è pronta rituffarsi sul campionato dopo la pausa delle nazionali; oggi rientrano gli europei mentre è ancora presto per i sudamericani anche se Lautaro Martinez ha giocato solo poco più di 20 minuti stanotte.

I laterali

In ogni squadra che gioca con la difesa a 3 gli esterni sono molto importanti e l’Inter di Inzaghi non fa eccezione. La Gazzetta dello Sport di oggi pubblica un lungo approfondimento alla batteria di laterali a disposizione dei nerazzurri. La squadra si è rafforzata in quella zona quest’estate con gli arrivi di Cuadrado e Carlos Augusto; il colombiano sembra accusare qualche acciacco dovuto all’età ma all’occorrenza c’è il jolly Darmian mentre il brasiliano sembra più congeniale al calcio del tecnico piacentino rispetto al predecessore Gosens. Sì, ma i titolari restano comunque sempre Dumfries e Dimarco.

Federico Dimarco

I rinnovi

La società ne è ben conscia e perciò in queste settimane si è concentrata molto sui rispettivi prolungamenti. L’italiano è molto vicino all’intesa mentre per l’olandese sono iniziati i colloqui; lo stesso ex Psv Eindhoven ieri ha ammesso di trovarsi bene a Milano e che si sta lavorando per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2025. Dumfries dovrebbe rinnovare rinnovare nei prossimi mesi fino al 2027 con ingaggio di 4 milioni a stagione.

