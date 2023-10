Caso scommesse, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato la situazione scoppiata negli ultimi giorni a Coverciano

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha commentato così il caso scommesse che nelle ultime ore ha coinvolto Zaniolo e l’ex Milan Tonali:

«E’ una brutta situazione, che in qualche modo sconvolge per forza il gruppo squadra. Spalletti dovrà esser bravo a gestire lo spogliatoio, che in questo momento non è tranquillo. La ludopatia è una forza adrenalinica alle volte troppo insistente per esser placata, è una malattia».

