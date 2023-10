Infortunio Osimhen, l’attaccante del Napoli ha accusato un problema nella gara contro la Nigeria: a rischio per il Milan

Brutte notizie per il Napoli dalla pausa nazionali. Victor Osimhen è infatti stato costretto al cambio nella sfida della sua Nigeria contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini.

L’attaccante ha giocato 60 minuti prima di abbandonare il terreno di gioco per una botta. Osimhen è comunque uscito sulle sue gambe e le sue condizioni non sembrano preoccupare troppo in vista del ritorno in campo con il Napoli. Osimhen potrebbe dunque saltare il Milan.

The post Infortunio Osimhen: l’attaccante a rischio per il Milan? Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG