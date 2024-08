L’ex capitano nerazzurro sta capendo di aver sbagliato scelta decidendo di andare a giocare a Parigi.

Nel cuore della capitale francese si sta consumando una storia che potrebbe avere significative ripercussioni sul panorama calcistico europeo. Milan Skriniar, difensore di grande talento proveniente dalla Slovacchia con un passato nell’Inter, si trova in una situazione professionale delicata e inaspettata con il suo attuale club, il Paris Saint-Germain. La decisione del tecnico Luis Enrique di escluderlo dai propri piani ha scosso l’ambiente sportivo, portando il giocatore a un bivio cruciale nella sua carriera.

Milan Skriniar

L’impatto sul mercato del giocatore

La situazione di Skriniar ha inevitabilmente attirato l’attenzione di alcune delle maggiori squadre europee. Tra queste ci sarebbero, secondo Le Parisien, il Bayern Monaco e la Juventus emergono come possibili destinazioni per il difensore, con entrambi i club che stanno monitorando attentamente gli sviluppi. La qualità e l’esperienza di Skriniar a livelli internazionali non sono passate inosservate, facendo di lui un obiettivo appetibile per squadre in cerca di rinforzi difensivi di alto profilo. La conclusione imminente del mercato aggiunge un elemento di urgenza alla situazione, spingendo le parti interessate a definire le proprie mosse in tempi brevi.

La situazione

Skriniar tra il 2022 ed il 2023 fece infuriare tifosi e dirigenti dell’Inter scegliendo non solo di rinnovare il contratto in scadenza ma anche di andar via a zero nell’estate del 2023. Il difensore nell’ultima stagione a Milano indossò anche la fascia di capitano; se andasse alla Juve si tratterebbe di un secondo “tradimento”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG