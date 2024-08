I nerazzurri battono i pugliesi senza soffrire mai; gli uomini di Inzaghi fanno poco più del compitino.

SOMMER 6,5: attento sul colpo di testa di Krstovic e sul mancino di Dorgu, unici tentativi verso la porta da parte del Lecce. Serata piuttosto tranquilla fino al recupero quando si distende e risponde presente sul tiro insidioso di Berisha.

PAVARD 6: prestazione senza infamia e senza lodi.

ACERBI 6,5: non fa praticamente toccare palloni a Krstovic.

BASTONI 6,5: ordinario in fase difensiva, sempre delizioso quando tenta la giocata in impostazione, usa il mestiere nel finale per fermare Dorgu in velocità. Chiude indossando la fascia da capitano.

DARMIAN 6,5: fa 1-0 con un puntualissimo inserimento vincente, deve far poco in fase difensiva per i pochi attacchi degli avversari. (Dal 72’ DUMFRIES s. v.).

BARELLA 7: prova a fare 2-0 con un destro a volo ma Baschirotto salva, ad inizio secondo tempo poi serve Thuram in buona posizione ma il francese non concretizza. Bellissimo il cross sempre per il francese che poi si procura il penalty del 2-0, senza dubbio il migliore. (Dal 72’ FRATTESI s. v.).

Nicolò Barella

CALHANOGLU 6,5: ancora non al top ma meglio della settimana scorsa, si mette in luce per un bel recupero difensivo a fine primo tempo. Ottima prova soprattutto in fase di copertura, realizza il 2-0 dal dischetto. (Dall’82’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6: cerca di legare centrocampo e attacco non facendo mancare una discreta copertura difensiva.

DIMARCO 6,5: da un suo cross nasce la rete di Darmian, i suoi cross sono sempre pericolosi, cala alla distanza. (Dal 72’ CARLOS AUGUSTO 6: realizza un buon recupero in difesa).

THURAM 6,5: conferma di essere in forma, si dà da fare tantissimo anche se Taremi non è Lautaro. Si guadagna il rigore del 2-0 poi segnato da Calhanoglu. In generale non è stato perfetto sotto porta ma gli avversari difficilmente sono riusciti a fermarlo quando in possesso palla. (Dal 76’ ARNAUTOVIC 6: ha tanta voglia di incidere, non ci riesce ma il suo ingresso è comunque positivo).

TAREMI 5,5: fornisce l’assist per il goal di Darmian ma sbaglia qualche giocata di troppo sia per colpa della scarsa intesa con i compagni che per la maggior intensità del calcio italiano rispetto a quello portoghese.

INZAGHI 6,5: i suoi appaiono più in palla rispetto all’esordio, premia la scelta di Darmian, deve lavorare per far crescere l’intesa tra Taremi ed i compagni. Oggi si è rivista l’Inter della passata stagione anche se il ritmo per tutta la partita è stato basso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG