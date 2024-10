Il caso Theo agita il mondo rossonero, soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente. All’orizzonte dovrebbe farsi un’unica soluzione. Nel panorama dinamico del calcio professionistico, dove ogni dettaglio può influenzare le sorti di una squadra o di un giocatore, sta emergendo una vicenda che riguarda il difensore del Milan, Theo Hernandez, soprattutto in virtù delle dichiarazioni offerte recentemente dal suo procuratore. La questione non si limita alla recente squalifica del giocatore, ma si estende alle incertezze del suo futuro contrattuale, facendo emergere una gestione comunicativa tra calciatore, agente e club che solleva più di un interrogativo sulle dinamiche interne e la strategia di rinnovo del calciatore. Una prestazione da dimenticare Il recente incontro contro la Fiorentina ha messo in luce tutte le fragilità di un Milan in difficoltà. Tra i protagonisti di questa serata negativa, Theo Hernandez si è distinto in modo poco lusinghiero. Capitano per l’occasione, il suo apporto […]

Leggi l’articolo completo Caso Theo, gestione pessima del Milan: ecco l’unica soluzione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG