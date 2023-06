Il Tolosa ha comunicato ufficialmente le dimissioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, dal cdA del club francese

L’assemblea, sentita la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dimissioni dall’incarico di amministratore del Sig. Gérald CARDINALE con effetto dal 9 giugno 2023. L’assemblea generale rileva che il sig. Gérald CARDINALE non sarà sostituito. La presente delibera, posta in votazione, è adottata all’unanimità

Come riportato da Calcio&Finanza nel consiglio di amministrazione del Milan e del Tolosa sono presenti inoltre Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard e non è da escludere che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori movimenti al fine di sistemare definitivamente la situazione e rispettare così tutti i regolamenti. Manca solo l’ok della UEFA, anche se nel caso in cui dovessero essere registrate anomalie, non sarebbe il Milan a rischiare conseguenze negative

