Caso Varriale, emergono nuove accuse all’indirizzo del giornalista, citato a giudizio per stalking: le ultime

Continua il processo contro Enrico Varriale, giornalista ed ex direttore di Rai Sport, citato a giudizio dall’ex per stalking. Ed emergono nuove testimonianze, come svela Repubblica.

LE PAROLE – «Continuava a passare sotto casa dell’ex. Lei aveva paura e non usava più il garage. Ci parlava di liti frequenti, tre volte è stata cacciata da casa, fino all’aggressione. E anche dopo lui passava sotto casa sua».

