Gianfranco Zola, vice-presidente della Lega Pro, ha elogiato quella scelta fatta dalla Juventus: le sue dichiarazioni

Gianfranco Zola, alla Repubblica, ha elogiato il progetto Juventus Next Gen, che per lui andrebbe preso ad esempio.

LE PAROLE – «Sono convinto, e non da vicepresidente della Lega Pro, che la serie C, tra calciatori già formati, sia molto più preparatoria della Primavera. Io ho fatto quel percorso con Nuorese e Torres, mi ha aiutato tanto. Un buon esempio è la Juve: alcuni Next Gen si sono dimostrati pronti per la Serie A».

The post Zola elogia la scelta della Juventus: «Quello è l’esempio da seguire» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG