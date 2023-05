Il Brasile minaccia il governo spagnolo di applicare il principio di extraterritorialità per gli insulti razzisti a Vinicius

Flavio Dino, Ministro della Giustizia del Brasile, ha parlato del caso degli abusi razziali contro Vinicius, minacciando il governo spagnolo di applicare il principio di extraterritorialità in caso di mancati provvedimenti a favore del calciatore del Real Madrid. Il ministro ha così commentato: «Il Codice Penale prevede che in alcune situazioni eccezionali è possibile applicare la legge brasiliana in casi di crimini contro i brasiliani, anche all’estero».

Non si è fatta attendere la risposta del collega spagnolo José Manuel Albares, Ministro degli Esteri: «La società spagnola è per lo più tollerante. Rifiuta chiaramente il razzismo. Questi incidenti sono intollerabili e e assolutamente riprorevoli non solo in ambito sportivo».

