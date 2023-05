Le parole di Daniele De Rossi, leggenda della Roma, sulla finale di Europa League dei giallorossi di Budapest

Mancano pochi giorni alla finale di Europa League della Roma contro il Siviglia. In occasione della partita, che si giocherà a Budapest, ha parlato l’ex centrocampista e bandiera giallorossa, Daniele De Rossi, specificando che per motivi famigliari, non potrà esserci. Di seguito le sue parole

«Buongiorno a tutti.. No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego.

Ah, se avete comprato il biglietto d’aereo e prenotato un albergo, ma non avete quello per la partita, “sete stronzi du vorte”, fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me».

