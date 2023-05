Caso Vlahovic, il giallo per ora resta. E la grazia di Gravina Cosa può succedere con l’ammonizione comminata al serbo

A distanza di ore continua a far discutere l’ammonizione rimediata da Dusan Vlahovic in Atalanta-Juve per aver zittito la Curva atalantina che gli vomitava addosso insulti razzisti. Un giallo che, almeno per il momento, sarebbe destinato ad essere confermato dal Giudice Sportivo.

Come spiega La Stampa la Figc, dopo la grazia a Lukaku, resta coerente, esprimendo solidarietà alla Juventus e spiegando, attraverso la telefonata d’un suo legale al Cfo Francesco Calvo che qualora un cumulo di gialli dovesse condurre alla squalifica di Vlahovic, il provvedimento verrebbe immediatamente impugnato. Questo perché, a differenza che in Coppa Italia, l’ammonizione non fa scattare immediatamente lo stop, ad ogni modo l’ipotesi è improbabile poiché si tratta del primo cartellino.

