Giuntoli-Juve, annuncio vicino? Sportitalia: «C’è già accordo tra le parti». Il ds parrebbe destinato ai bianconeri

Come scrive questa mattina da Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.com Cristiano Giuntoli sarebbe ormai molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus.

Si legge: «Giuntoli è pronto per la Juventus. I tifosi del Napoli non si devono arrabbiare. Parliamo della professione di grandi dirigenti. Andare alla Juventus non è un tradimento ma Giuntoli, ad un anno dalla scadenza, non può dare nulla di più a questo Napoli. Sarebbe sbagliato trattenerlo. Si è incontrato con Scanavino a Milano e l’accordo c’è. Bisogna solo convincere De Laurentiis a non tirare troppo la corda. Giuntoli deve festeggiare, salutare e ringraziare».

The post Giuntoli-Juve, annuncio vicino? Sportitalia: «C’è già accordo tra le parti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG