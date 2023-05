Moviola Atalanta Juve, Doveri ammonisce Vlahovic: per il CorSport è da 7.5. Il quotidiano premia la direzione dell’arbitro

Nonostante il controverso cartellino giallo estratto nei confronti di Dusan Vlahovic, il Corriere dello Sport assegna un 7.5 in pagella all’arbitro Doveri in Atalanta-Juve.

La moviola: «Capito perché Rocchi lo clonerebbe una decina di volte (ci teniamo bassi) per rimpiazzare altrettanti arbitri CAN? Qualsiasi altro sarebbe uscito con strascichi più o meno pesanti. Al netto del caso-Vlahovic, dove comunque il direttore di gara (e anche presidente) di Roma 1 ha applicato il regolamento (parrebbe, nell’AIA-pensiero, anche quello post-Lukaku), Doveri ha fatto la gara perfetta. Tenendo una soglia del fallo alta (comunque 29 quelli fischiati, dato che sottolinea la di coltà del match) con tre gialli comminati. Molti gli episodi da analizzare, tutti letti alla perfezione dall’arbitro romano. Chapeau».

CORI A VLAHOVIC – «Doveri fa forse anche più di quello che deve fare, ma se lo può permettere (bambini, non fatelo a casa): all’inizio dei cori razzisti va dal giocatore e lo invita a non reagire, perché stavano per fare l’annuncio, ricevendo l’ok di Dusan. I cori scemano, lui segna, quell’esultanza sembra all’arbitro, dopo quello che ha fatto (anche correndogli dietro dopo la rete), una provocazione e arriva il giallo»‚.

