Cassano: «Allegri pensa di prendere per il culo milioni di persone? Sente puzza di bruciato». L’attacco dopo la sconfitta della Juve

Cassano alla Bobo Tv ha lanciato un attacco ad Allegri dopo la sconfitta della Juve con l’Inter.

L’ATTACCO – «Partita senza senso, solo a difendere per andare ai supplementari e giocarsela ai rigori. La mancanza di rispetto e le offese a Inter e Napoli è perché Allegri inizia a sentire puzza di bruciato che a fine stagione avrà il ben servito. La Juve non può veder sventrato il patrimonio dei giocatori. Le sue dichiarazioni mi han fatto rabbrividire, quando dice che dopo il primo quarto d’ora ha fatto buona partita. Con 5 difensori? Pensa di prendere per il culo 60 milioni di persone che guardano uno scempio del genere?».

