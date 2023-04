Juve Siviglia in chiaro in tv: la Rai ci prova per le due semifinali di Europa League. I dettagli del possibile accordo

Le semifinali di Europa League tra Juve e Siviglia, in programma i prossimi 11 e 18 maggio, potrebbero essere trasmessi in chiaro in tv.

In base a quanto riferito da Radiocor, infatti, Sky Sport starebbe chiudendo un accordo da 3 milioni per trasmettere le due partite sui canali della RAI. La stessa cosa potrebbe accadere per la doppia sfida tra Roma e Bayer Leverkusen.

