L’ex fantasista Antonio Cassano non ha perso l’occasione per criticare l’allenatore nerazzurro. Antonio Cassano sul canale Twitch di Viva el futbol ha parlato così del derby che visto l’Inter essere sconfitta dal Milan. “Non pensavo che il Milan potesse giocare con le due punte, sono sincero. Fonseca ha organizzato una partita perfetta, con il banco che è saltato dopo il gol di Pulisic, lui sì che è un giocatore vero. Il Milan ha strameritato di vincere con le idee del suo allenatore, ha asfaltato l’Inter”. La svolta della gara “Non si può parlare di crisi dell’Inter adesso, ma se non vince lo scudetto è un fallimento, anche se arriva a -1 dalla prima. E’ la più forte di gran lunga in Italia. Domenica i nerazzurri non hanno fatto una grande partita, ma potevano trovarsi anche sul 2-1 se Maignan non avesse fatto quella grande parata”. Il problema dell’Inter “Fonseca ha detto bene: mai nessuno ha messo in difficoltà […]

