I nerazzurri hanno bisogno delle reti del suo capitano per invertire la tendenza di un inizio di campionato piuttosto deludente. La gestione della forma fisica dei calciatori assume un ruolo cruciale, determinando spesso l’esito di incontri fondamentali. La scarsa condizione fisica di molti giocatori dell’Inter ha sollevato interrogativi e preoccupazioni, anche se in realtà non può essere questa l’unica causa dei pochi punti conquistati. Il problema del 10 Elementi chiave come Lautaro Martinez si sono mostrati al di sotto delle attese, deludendo le speranze dei tifosi e dello staff tecnico. La questione non è di poco conto poiché si tratta di un attaccante dal cui rendimento la squadra dipende significativamente, e il cui momentaneo digiuno realizzativo desta preoccupazioni. Il Toro ha sicuramente molte attenuanti per il fatto che non sia al 100%: ha vissuto una preparazione atletica sommaria per colpa della Coppa America finita a metà luglio e per via […]

Leggi l’articolo completo Inzaghi scende in campo per far ritrovare la rete a Lautaro: ecco le contromisure, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG