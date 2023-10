Tramite il suo profilo Instagram, Antonio Cassano è tornato a parlare nuovamente con durezza della Juve di Allegri.

LE PAROLE – «Più della Juventus per me è bocciato Allegri. Nei miei 40 anni io non ho mai sentito un allenatore della Juve dire di essere soddisfatto per uno 0-0 a Bergamo. I tifosi devono essere inviperiti, sicuramente gli gireranno le palle, mentre intanto Allegri continua a proporre un calcio osceno. Non sa fare nulla e continua a stare in piedi, davvero non capisco il perchè».

