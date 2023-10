Juventus Napoli Under 15: ufficiali data e orario del terzo match di campionato per i bianconeri di Benesperi

Sono ufficiali data e orario della terza giornata del campionato Under 15. La Juventus Under 15 di mister Benesperi sfida il Napoli dopo la prima giornata di riposo e la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo.

I bianconeri scenderanno in campo allo stadio Ale e Ricky di Vinovo domenica 8 ottobre alle 11:00.

