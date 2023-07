Beppe Bozzo, storico agente e intermediario di mercato, ha raccontato a Tuttosport un curioso aneddoto sul trasferimento di Cassano al Real Madrid

Beppe Bozzo, storico agente e intermediario di mercato, ha raccontato a Tuttosport un curioso aneddoto sul trasferimento di Cassano al Real Madrid. Le sue dichiarazioni:

«Ero a Madrid per convincere Florentino Perez a prendere Antonio Cassano. A lui dicevo che se avesse avuto dubbi e non fosse stato convinto al 100% di non prenderlo. Dentro di me pensavo che una soluzione alternativa ce l’ho perché Moratti mi chiamava e lo avrebbe preso a giugno. A un certo punto mentre facciamo ragionamenti sento una voce suadente, era Raffaella Carrà, amica di Florentino Perez. ‘Hola presidente, ho letto che vuole prendere Cassano… non lo prenda, è matto. Meglio Luca Toni’. Silenzio. Il presidente si gira verso di me e non riuscendo a trattenere il sorriso mi presenta a Raffaella come procuratore di Antonio. Lei si mise a ridere. Dopo la trattativa si svolse in maniera molto serena e Perez si convinse».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG