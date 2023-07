Mercato Milan, problemi in uscita: i ‘no’ dei tre rossoneri. Sono tre i giocatori che potrebbero salutare, ma diventano ostacoli

Il Milan studia anche il mercato in uscita, che ad ora risulta quello più complesso. I nomi dei rossoneri considerati ‘esuberi’ sono oramai chiari. Tre in particolare, sono sulla lista in uscita ma sono difficile da piazzare sul mercato: si tratta di Charles De Ketelaere, Ante Rebic e Divock Origi.

Per quanto riguarda il primo, club interessati a lui ci sono, ma il giocatore vorrebbe rimanere a Milano per riscattare la deludente stagione passara. Per Origi, il problema è il pesante ingaggio che ha; Rebic, invece, non ha grandissimo mercato. Lo scrive Tuttosport.

