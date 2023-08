L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, si è espresso così sulle possibili mosse di mercato dei nerazzurri per l’attacco

Intervenuto durante l’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato del possibile ritorno di Alexis Sanchez all’Inter, svelando una clamorosa ipotesi di un colpo a sorpresa.

LE PAROLE – «Davanti loro vogliono a 0 Sanchez, ce l’hanno in pugno: voci di corridoio dicono che stanno tentando un colpo davanti a sorpresa, la pista Balogun non l’hanno abbandonata. Ma se Zhang non mette mano al portafoglio, non si può fare: se Correa esce, potrebbero fare uno sforzo. Lui non si vuole muovere, non ha richieste: stanno spingendo per farlo andare in Arabia ma lui non se la sente».

