Il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sull’Inter di Inzaghi dopo l’esordio vittorioso in campionato contro il Monza

Intervenuto con un editoriale su Sportitalia, Fabrizio Biasin dice la sua sull’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria all’esordio in campionato contro il Monza.

LE PAROLE – «L’Inter riparte da una certezza: l’idea di calcio di Inzaghi. Non è poco. I nerazzurri macinano occasioni, una media superiore a 20 a partita in tutto il 2023. Questo dato va oltre le pur importanti logiche del mercato perché dice che ad Appiano non si improvvisa e, anzi, al terzo anno di inzaghismo i meccanismi sono oliatissimi. E pensare che c’era chi voleva far fuori il mister a tutti i costi… Il resto ovviamente passa dalle ultime faccende di mercato: Pavard (30 milioni + 2 di bonus) è l’ultimo arrivato, Sanchez se tutto va come deve andare prenderà il posto di Correa, probabilmente destinato al Betis. Si può dire che la nuova Inter sia più forte di quella che si è giocata la Champions a Istanbul? Al momento certamente no – se ne sono andati una marea di grandi giocatori -, ma questa è indiscutibilmente più giovane e ha certamente un enorme potenziale. Bel lavoro (e per una volta la promessa di rimettere sul mercato i soldi incassati è stata mantenuta)».

L’articolo Biasin: «Inter? Riparte da una certezza. Un dato va oltre le logiche di mercato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG