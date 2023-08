L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, ha commentato così il calciomercato operato dai nerazzurri. Ecco il suo pensiero

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Nicola Ventola ha detto la sua sull’Inter dopo le mosse di calciomercato fatte dai nerazzurri.

LE PAROLE – «L’Inter è andata a peggiorare un po’. Arnautovic sono convinto che farà bene, è cresciuto ed è utile alla squadra: però se pensi all’Italia va bene, ma per l’Europa siamo lontani anni luce. Col Monza hanno giocato con gli stessi dell’anno scorso, è lineare, pochi dribblatori: il centrocampo è il più forte col Napoli, in Italia se la giocano. Ma devono fare qualche acquisto in attacco, la rosa è peggiorata».

L'articolo Ventola: «Inter? La rosa è peggiorata, Arnautovic farà bene» proviene da Inter News 24.

