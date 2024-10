Criticare Leao sembra essere diventato sport nazionale. I numeri dicono ben altro e indirettamente “rispondono” a Cassano.

Rafa Leao, sempre lui. E inevitabilmente sempre il portoghese a essere al centro di polemiche e accesi dibattiti. Si parla spesso del suo rendimento non all’altezza del proprio talento, della sua discontinuità di resa e di uno “scarso” senso di squadra e di sacrificio.

Antonio Cassano, proprio nelle ultime ore, non ha perso occasione per sparare a zero su Leao. Alle parole si risponde con i fatti, con le evidenze, e queste propendono tutte per Leao. Arriva, a tal proposito, la “risposta ufficiale” a quanto detto da FantAntonio. Una risposta che lascia tutti senza parole.

Parole al veleno su Leao

D’altra parte, le parole di Cassano per Rafael Leao sono state tutt’altro che lusinghiere. L’esterno portoghese è stato oggetto di un duro giudizio, con l’ex attaccante che ha messo in discussione tanto la sua attitudine professionale quanto il suo apporto in campo. Secondo Cassano, Leao non sarebbe giustificato a lamentarsi di mancata tutela da parte del club, specialmente se le critiche non vengono espresse direttamente e apertamente. Questa presa di posizione suggerisce un forte invito al giocatore a dimostrare il suo valore sul campo, piuttosto che fuori. In aggiunta, Cassano ha tracciato un parallelo tra Leao e un altro giocatore, Okafor, in particolare ha affermato: “Ora tutti quanti si sono accorti che Leao fa ca***re? Leao è questo,sta prendendo solo i soldi, otto milioni sono una follia e ha fatto decenti due mesi. Tra lui e Okafor non c’è differenza”.

La “risposta ufficiale” a Cassano

La sorpresa arriva dall’analisi statistica di Opta, che mette a confronto i contributi di Leao e Pulisic nel 2024. Entrambi i giocatori hanno partecipato a 23 reti in tutte le competizioni, con Pulisic che ha segnato 14 goal e fornito 9 assist, mentre Leao ha messo a segno 12 goal e 11 assist. Questo posiziona i due al vertice della Serie A per coinvolgimento nelle reti, un primato notevole che dimostra l’equivalenza del loro impatto sulle prestazioni del Milan.

Tijjani Reijnders, Rafa Leao, Theo Hernandez

Leao e Pulisic: le due stelle del Milan

Queste statistiche non solo celebrano le singole eccellenze di Pulisic e Leao ma rafforzano anche la percezione di un Milan competitivo e poliedrico. L’abilità di entrambi i calciatori di influenzare il gioco, nonostante ruoli e momenti formali differenti, è un chiaro indicatore del loro valore. Mentre Pulisic continua a rivelarsi una pedina fondamentale nel esquema tattico di Fonseca, Leao ha tutte le carte in regola per rispondere alle critiche attraverso le prestazioni in campo. Questo confronto tra due stelle del Milan non solo accende l’entusiasmo tra i tifosi ma apre anche interessanti riflessioni sulle dinamiche e sulle strategie future della squadra.

23 – Da inizo 2024, Christian #Pulisic (14G+9A) e Rafael #Leão (12G+11A) sono i due giocatori di #SerieA che hanno preso parte al maggior numero di reti tra tutte le competizioni: 23 entrambi. Ali. pic.twitter.com/7UddrFyhZE — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2024

LEGGI ANCHE Pazza idea Milan, Kvaratskhelia al posto di Leao: spunta un piano clamoroso

Leggi l’articolo completo Cassano offende ancora Leao, arriva la “risposta ufficiale”: vale quanto Pulisic, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG