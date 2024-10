Il portoghese non è soddisfatto del suo Milan nonostante la vittoria e, ai microfoni di Sky, analizza con luciditá il match di questa sera con parole di elogio per Camarda

Fonseca sul match:” Penso abbiamo fatto una partita senza intensità, la nostra circolazione era troppo lenta. Non abbiamo capito bene che partita fare contro una squadra che si difendeva bassa. Dopo, quando sono entrati Okafor e Chukwueze, la partita è cambiata e hanno portato più energia e intensità. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone, mentre prima abbiamo giocato senza l’intensità che dobbiamo avere“.

Sul momento complicato di Leao:”Si ma non c’è nessun problema specifico con Rafa, non è stata una punizione. Ho capito che avevamo bisogno di Okafor e Chuku, penso dobbiamo vedere questo con normalità e anche Rafa deve vederla così, lavorando per poter aiutare la squadra come tutti i giocatori“

Aspetti negativi:”La nostra intenzione era fare meglio contro 10. Non siamo stati aggressivi fino al secondo gol, dopo si. Ho visto una squadra con pressione più alta che ha condizionato una squadra a cui piace giocare. Ma è vero, dobbiamo essere una squadra più aggressiva in questo momento”.

Francesco Camarda

Ed infine sull’esordio ed il gol annullato a Francesco Camarda:” Camarda ha parlato molto bene. Dispiacere per il gol annullato? Molto, lui e la squadra avrebbero meritato questo momento. Mi dispiace che gli hanno annullato il gol, è stato un momento molto bello. Merita di stare qui e di fare parte di questo gruppo. Ha lavorato tanto per avere opportunità. Mi è dispiaciuto ma lui farà tanti gol in futuro, non deve essere deluso. E’ il suo inizio e farà tanti gol in futuro“.

