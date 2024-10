Tra soddisfazione ed autocritica le parole dei rossoneri a caldo dopo la vittoria non semplice del Milan contro il Bruges a San Siro. Camarda è euforico!

Pulisic sul gol: “Oggi sono stato un po’ fortunato ma vale comunque come gol. Sono molto contento. Non ho provato a fare gol direttamente ma era un buon cross e poi è venuto fuori un bel gol“

Tijani Reijnders, il migliore in campo di questa sera, non si nasconde: “Penso che nel primo tempo non siamo stati all’altezza, abbiamo giocato troppo lenti. Poi, quando loro sono andati in inferiorità numerica abbiamo trovato più spazio. Nel secondo tempo dopo il pareggio ci siamo svegliati e abbiamo ottenuto un’importante vittoria. Aspettavo questo primo gol in Champion ns. Ne aspettavo uno e ne sono arrivato due, ancora meglio.

Francesco Camarda

Francesco Camarda diventa il più giovane giocatore della storia del Milan ad aver esordito in Champions League e commento così le emozioni del match tra cui il gol annullato: “È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più”.

È il giorno più bello della tua vita, gol annullato a parte? “Sì, assolutamente. Non trovo le parole per raccontarlo. Sono le notti che sogni fin da bambino quindi è normale che titolare, 70 minuti, 15, 5, dai la vita. Per Milan Futuro, Youth League quel che viene prendo“.

Quando hai capito di poter diventare calciatore professionista “Domanda difficile. Non lo

so, sogni sempre una notte del genere. Lo immagini dentro la testa, al parchetto. È

successo veramente e quel che succede, succede.

Leggi l’articolo completo Milan-Bruges 3-1, ecco le dichiarazioni dei protagonisti. Pulisic, Reijnders e..Camarda!, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG