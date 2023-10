Antonio Cassano si è espresso sil gol di Pulisic, che ha permesso al Milan di vincere col Genoa e scavalcare l’Inter in classifica

Ospite di BoboTv, Antonio Cassano si esprime così sul gol dubbio di Christian Pulisic nel match tra Genoa e Milan. La vittoria dei rossoneri ha consentito il sorpasso dell’Inter in classifica.

LE PAROLE- «Era fallo di mano netto, ma in Italia va tutto al contrario. L’arbitro non ha colpe, ma il VAR come fa a non intervenire? Come mai queste cose succedono solo contro le big? Dove sta scritto che il Genoa dopo una grande partita non debba portare a casa punti? Quando io vedo certe cose parlo di malafede perché le telecamere ci sono. Se il VAR è questo va abolito»

