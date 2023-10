Il Torino torna oggi ad allenarsi in vista del match di campionato contro l’Inter: ecco gli ultimi aggiornamenti

In vista del match di campionato della 9^ giornata contro l’Inter, il Torino torna ad allenarsi per prepararsi alla partita del 21 ottobre alle 18.

La Gazzetta dello Sport ricorda che in 8 mancano all’appello, impegnati con le Nazionali: tra i Gineitis (Lituania), Ilic, Milinkovic-Savic e Radonjic (Serbia), Rodriguez (Svizzera), Sanabria (Paraguay), Vlasic (Croazia) e Vojvoda (Kosovo).

Tuttosport aggiunge che Sazonov è pronto a tornare a disposizione e che per la sfida contro i nerazzurri si spera nel recupero di Buongiorno: le alternative in difesa in caso di emergenza sono Tameze e Ricci.

L’articolo Verso Torino-Inter: oggi la ripresa degli allenamenti granata proviene da Inter News 24.

