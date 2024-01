Giovanni Castelli ha spiegato il motivo per il quale il manto erboso di San Siro ha continui problemi durante la stagione

Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport il motivo per cui il manto erboso di San Siro, dove gioca l’Inter, ha continui problemi.

LE PAROLE – «Per come è costruito, il sole illumina il manto erboso soltanto per uno spicchio tra la Curva Nord dell’Inter e la tribuna opposta a quella principale e soltanto in alcune stagioni. All’interno del Meazza – continua Castelli – arriva soltanto un trentesimo della luce che c’è all’esterno. Se si abbina a ciò il fatto che a Milano c’è un decimo della luce solare che scalda Napoli ogni anno, si intuisce immediatamente che il campo di San Siro ha bisogno di cure particolari».

