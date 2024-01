Maicon, celebre terzino destro dell’Inter, è tornato a parlare della stagione dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport

Maicon è tornato a parlare dell’Inter nell’intervista rilasciata a Sky Sport durante la partita di Eurolega Olimpia EA7-Barcellona.

INTER – «È un bel campionato, l’anno scorso l’Inter è arrivata in finale di Champions League e nessuno ci credeva, dimostrando di voler fare le cose fatte per bene. Quest’anno sono arrivati grandi giocatori che stanno facendo la differenza. Per esempio Thuram: nessuno se lo aspettava così e sta facendo la differenza. Rispetto alla squadra del 2010 vedo simile la difesa, è bella tosta. Poi c’è Lautaro davanti, un grandissimo attaccante. Spero possano arrivare fino in fondo anche in Champions».

COMPAGNI DEL TRIPLETE – «Sì, abbiamo una chat, c’è anche il Cuchu Cambiasso, ci sentiamo sempre. Abbiamo stretto un’amicizia bellissima ed è sempre un piacere sentirsi, anche con Mourinho. L’altro giorno abbiamo fatto una video chiamata tutti insieme. Sono stati anni speciali. Josè a Roma ha fatto bene, ha vinto. Mi dispiace che sia andato via, ma è un grandissimo allenatore e lo ha fatto vedere anche a Roma».

