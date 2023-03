Il proprietario del Catania Pelligra: «Torneremo in Serie A, potrei anche staccare un assegno da 100 milioni di euro per tornarci domani»

Il Catania è tornato in Lega Pro e il proprietario dei rosablu, l’imprenditore australiano Ross Pelligra, ha parlato a SBS Italian della sua decisione di acquistare il club etneo e dei suoi obiettivi di riportarlo addirittura in Serie A. Di seguito le sue parole.

SCELTA DI COMPRARE IL CLUB – «Ricordo il giorno in cui mi è balenata l’idea di rilevare il club, sono sempre stato a Catania e volevo investire nel calcio per stringere i legami fra Australia e Italia e così quando si è creata l’opportunità ho trascorso ore davanti a youtube per farmi un’idea. Alla fine mi hanno convinto la passione e il senso d’appartenenza dei tifosi».

PROMOZIONE IN LEGA PRO – «Per far funzionare qualsiasi attività economica, oltre al coinvolgimento emotivo, bisogna rispettare determinate regole e nel nostro caso parliamo di un bussiness plan studiato nei minimi dettagli e anche rivisto periodicamente alla luce delle novità o degli errori commessi. E poi bisogna circondarsi delle persone giuste. Non penso di essere esperto, mi piace ascoltare chi ne sa più di me, infatti è Vince (Grella NdR) quello che decide. Pensavo che saremmo saliti in Serie C, ma non con questo anticipo sulla tabella di marcia».

OBIETTIVO SERIE A – «Torneremo in Serie A, potrei anche staccare un assegno da 100 milioni di euro per tornarci domani stesso, ma non è questa la mia intenzione o la via che vogliamo intraprendere. Vogliamo sposare un modello sostenibile. Investiremo nel vivaio per coniugare due aspetti come quello tecnico-tattico e quello identitario. Sin dalle giovanili tutte le formazioni seguiranno la stessa impostazione, e poi coltivando e facendo crescere giovani calciatori locali alla lunga la squadra sarà sempre più l’espressione della città».

