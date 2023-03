Le parole di Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa e Milan, sui quarti di finale di Champions League. I dettagli

Stefano Eranio ha parlato a Radio Marte della sfida di Champions League tra Napoli e Milan.

PAROLE – «Il Milan ha nel DNA questa competizione, ma è chiaro che quei giocatori che l’hanno disputata in modo vincente non scenderanno in campo stavolta. La musichetta però porta energie nuove, in due serate il Milan può trovare le gare perfette per superare il Napoli, per questo penso che Spalletti non sia stato felicissimo di aver trovato sulla propria strada il club rossonero».

L'articolo Eranio: «Il Milan può eliminare il Napoli, ecco come» proviene da Calcio News 24.

